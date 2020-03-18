Путин подписал закон о поправках в бюджет ПФР по маткапиталу

18.03.2020, 18:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2020-2022 годы, в соответствии с которым предусматривается увеличение расходов на выплату маткапитала.

Проект закона подготовило правительство в целях исполнения основных мероприятий послания президента Федеральному собранию от 15 января 2020 года, на основе уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического развития России.

Закон предполагает увеличение доходов бюджета ПФР в 2020 году на 13,5 млрд рублей – до 8 трлн 937,3 млрд рублей (7,9% ВВП), расходов – на 104,2 млрд, до 9 трлн 146,5 млрд рублей (8% ВВП). В результате дефицит бюджета фонда составит 209,2 млрд рублей (0,18% ВВП), говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В соответствии с ФЗ, общий объем доходов бюджета ПФР на 2021 год увеличивается на 177,5 млрд рублей – до 9,474 трлн рублей (7,9% ВВП), на 2022 год – на 232,3 млрд, до 9 трлн 953,1 млрд рублей (7,7% ВВП). Расходы увеличиваются на 176,2 млрд – до 9 трлн 501,2 млрд рублей (7,9% ВВП), и на 263,6 млрд – до 9 трлн 965,9 млрд рублей (7,7% ВВП). Так, дефицит бюджета ПФР составит в 2021 году 27,2 млрд рублей, а в 2022 году – 12,8 млрд рублей.

Изменения связаны с дополнительными расходами в связи с введением с 1 января 2020 года новых позиций по маткапиталу. По словам председателя правления ПФР Максима Топилина, на эти цели дополнительно предусмотрено 111,9 млрд рублей в 2020 году, 193,6 млрд – в 2021 году и 282,7 млрд – в 2022 году.

В середине февраля правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы в связи с необходимостью реализации послания президента.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дополнительные расходы на меры из послания президента составят 4,128 трлн рублей до 2024 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.