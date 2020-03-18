 

У четырех человек в Кировской области предварительно заподозрили коронавирус

18.03.2020, 18:30, Новости дня

Тесты показали вероятное наличие коронавируса у четырех жителей Кировской области, анализы направлены для подтверждения в лабораторию, сообщила администрация города.

Ранее в Кирове был подтвержден коронавирус у женщины, вернувшейся из Германии, состояние пациентки удовлетворительное. Супруг женщины также сдал тест на коронавирус, предварительные результаты оказались положительными.

«Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у четырех человек. Это две семьи, которые ехали вместе с супружеской парой в поезде из Москвы – их места находились рядом. Все анализы отправлены в референсную лабораторию для подтверждения диагноза», – говорится в сообщении на сайте местной администрации.

Подчеркивается, что все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме в условиях изолированных боксов Инфекционной больницы города Кирова.  Все лица, контактировавшие с пациентами, установлены, с ними проводится индивидуальная профилактическая работа.

Власти области напоминают, что для всех жителей, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, действует «горячая линия». Лица, вернувшиеся из-за рубежа, должны в обязательном порядке уйти на домашний карантин на две недели, даже при отсутствии симптомов ОРВИ, предварительно им следует сообщить свои данные на «горячую линию».

За сутки в РФ зарегистрировано 33 заболевших коронавирусом, общее число зараженных выросло до 147.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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