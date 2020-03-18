Дезинфицирующий состав на этиловом спирте способен уничтожить коронавирус

18.03.2020, 18:30, Разное

Обеззараживающие составы на базе этилового спирта способны оперативно ликвидировать новый коронавирус, если содержание пропанола или этанола в них превышает 30%. Соответственное исследование проводили исследователи из Германии и Швейцарии.

В настоящее время ВОЗ советует применять два вида обеззараживающих составов на спиртовой основе, в которых имеется концентрация 80% этанола или 75% пропанола. Эксперимент немецких и швейцарских исследователей подтвердил правоту этого предположения. Они проследили за процессом, во время которого эти средства влияют на коронавирус.

В результате стало известно, что они эффективно ликвидируют жизнеспособные частицы пневмонии всего за полминуты. Иные растворы тоже могут похвастаться результативностью в случае наличия в них пропанола или этанола больше 30%.

Пандемия Covid-19 началась с обнаружения в конце ушедшего года первых случаев заболевания двух жителей китайского Уханя неизвестным вирусом. Больше всех воздействию эпидемии подверглись: европейские страны, материковый Китай, Южная Корея, Иран и США.