Минфин США отказался снять санкции с Олега Дерипаски

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18.03.2020, 18:25, Новости дня

Министерство финансов США отказалось снять санкции, введенные в апреле 2018 года против российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом говорится в материалах суда округа Колумбия. Первыми внимание на них обратили журналисты РБК.

До 26 марта Минфин США должен предоставить Дерипаске обоснование отказа. Затем миллиардер до 16 апреля должен внести в свою жалобу изменения.

Череда согласований возможного рассмотрения дела в упрощенном сможет продлиться до 17 июля. После чего дело будет повторно рассмотрено судом, пишет Forbes.

США ввели санкции в отношении Дерипаски и его компаний в начале апреля 2018 года в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки". В марте прошлого года бизнесмен подал в суд на американский Минфин и его главу Стивена Мнучина, требуя отменить ограничения. В иске Дерипаска отметил, что стал жертвой политического конфликта, а санкции нарушают американские законы.

Кроме того, Минфин США рассекретил материалы, которые послужили основанием для ограничений. Среди них оказались участие Дерипаски в инвестиционных проектах в Сочи перед Олимпиадой 2014 года, а также финансирование проектов по просьбам президента России Владимира Путина. Эти сведения миллиардер назвал ложными.

После введения американских санкций Дерипаска был вынужден продать контрольный пакет в принадлежащих ему компаниях "Русал" и "En+". По подсчётам Forbes, за год состояние бизнесмена сократилось на 500 миллионов долларов.

  • Радио «Свобода»

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