США ввели новые санкции в связи с Ираном

18.03.2020, 18:25, Новости дня

Госдепартамент США ввел санкции в отношении девяти юридических и трех физических лиц, причастных к деятельности, которая может создавать условия для насильственного поведения иранского режима, сообщается в заявлении Госдепартамента.

Действия этих лиц обеспечивают режим доходом, который он может использовать для финансирования террора и иной дестабилизирующей деятельности, такой как недавние ракетные атаки на силы Ирака и коалиции на военной базе Таджи в Ираке.

Как заявляют в Госдепартаменте, санкции лишат режим доходов от нефтехимической промышленности и усилят экономическую и дипломатическую изоляцию Ирана. Соединенные Штаты продолжат обеспечивать полное соблюдение санкций.