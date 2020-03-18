США ввели новые санкции в связи с Ираном
18.03.2020, 18:25, Новости дня
Госдепартамент США ввел санкции в отношении девяти юридических и трех физических лиц, причастных к деятельности, которая может создавать условия для насильственного поведения иранского режима, сообщается в заявлении Госдепартамента.
Действия этих лиц обеспечивают режим доходом, который он может использовать для финансирования террора и иной дестабилизирующей деятельности, такой как недавние ракетные атаки на силы Ирака и коалиции на военной базе Таджи в Ираке.
Как заявляют в Госдепартаменте, санкции лишат режим доходов от нефтехимической промышленности и усилят экономическую и дипломатическую изоляцию Ирана. Соединенные Штаты продолжат обеспечивать полное соблюдение санкций.
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Русская служба «Голоса Америки»
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