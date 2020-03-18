Зарубежные специалисты назвали продукты для избавления от головной боли

18.03.2020, 18:17, Разное

Медицинские работники рассказали, какие продукты следует употребляют при головной боли. Лучше других помогают справиться с болью в голове бананы, специалисты рассказали, почему именно эти фрукты оказались самыми эффективными.

Для быстрого избавления от головной боли люди чаще всего употребляют таблетки и различные обезболивающие порошки. Но, несмотря на все плюсы лекарственных препаратов у них в большинстве своем есть минус – это побочные эффекты. Зарубежные медики рассказали, что существуют продукты, которые без вреда для здоровья могут избавить человека от головной боли.

Например, одним из таких продуктов является банан. Дискомфорт в голове часто связан с тем, что в организме человека не хватает магния. Бананы богаты этим микроэлементом, поэтому регулярное употребление фруктов нормализует количество магния в организме и головные боли пройдут. К продуктам, в которых также содержится много магния, медики относят бобовые, орехи и листовые овощи, например, салат или капусту.

Положительное влияние на организм при головной боли окажет масло лаванды. Для достижения определенного эффекта специалисты рекомендуют дышать парами лавандового масла около 15 минут. При лечении головной боли важен комплексный подход, поэтому не стоит игнорировать такие способы расслабления, как массаж или прием теплой ванны.

Медики подчеркивают, что головная боль может быть следствием неправильного образа жизни. Для здоровья всего организма важно отказаться от курения, частого употребления кофе и меньше пользоваться мобильными устройствами.