 

Пассажирам отмененных в ЕС из-за пандемии рейсов решили не возвращать деньги за билеты

18.03.2020, 18:16, Новости дня

Пассажиры отмененных рейсов на всех видах транспорта в Европе, которые были отменены из-за карантинных мер по коронавирусу, не получат компенсаций, так как пандемия является форс-мажором, разъяснила Еврокомиссия.

Еврокомиссия разъяснила все права пассажиров по нормам ЕС при отмене рейсов по вине перевозчика, но при этом сообщила, что из права на компенсации есть исключения, в том числе – чрезвычайные обстоятельства, повлекшие к отмене рейсов, передает ТАСС.

«Еврокомиссия считает, что такими обстоятельствами следует считать ситуацию, когда государственные власти принимают меры направленные на сдерживание пандемии коронавируса. Эти условия по своей сути несовместимы с нормальным исполнением перевозчиками своих обязанностей и находятся за пределами их контроля (то есть являются непреодолимой силой)», – говорится в документе.

Еврокомиссия отмечает, что форс-мажором считается не только ситуация уже введенного карантина и запрета на перемещение людей властями ЕС, но и упреждающая отмена рейсов перевозчиком в преддверии запрета или в случае, если продолжение рейсов приведет к перемещению пустых транспортных средств.

Подчеркивается, что эти ситуации «не охватывают весь круг возможных обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, которые подпадают под действие Статьи 20 (4)».

Между тем, в РФ обратная ситуация. Так, в ОАО «РЖД» приняли решение возвращать деньги даже за невозвратные билеты из-за ситуации с коронавирусом. Об этом на прошлой неделе сообщалось на официальном сайте РЖД.

Кроме того, авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам без штрафных санкций вернуть билеты, изменить маршрут или даты путешествия в ряд стран, где наблюдается непростая ситуация с вирусом.



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