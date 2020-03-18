 

Богословская: Коронавирус не отнимет работу у атлетов и спортивных журналистов

18.03.2020, 18:16, Новости дня

Спортсмены продолжают тренироваться и участвовать в соревнованиях, а спортивные журналисты всегда найдут, о чем написать, поэтому отмена крупных спортивных соревнований из-за коронавируса не отразится на их карьере, сообщила газете ВЗГЛЯД заслуженный мастер спорта России, спортивный комментатор Ольга Богословская.

Из-за распространения коронавирусной инфекции во всем мире отменяют крупнейшие спортивные мероприятия. Также 18 марта Министерство спорта порекомендовало отложить все соревнования на территории РФ до особого распоряжения.

«На спортсменов отмена соревнований никак особо не влияет. Главное, чтобы они все были живы и здоровы. Ну, подготовятся к следующим соревнованиям, ничего такого страшного нет. Если вся (олимпийская) четырехлетка отменяется, то, конечно, это уже критично для соревновательной практики. А если, скажем, в течение полугода – никаких проблем», – говорит Богословская.

Она поясняет, что отменяют и переносят лишь крупные спортивные мероприятия, но остальные в отдельно взятых видах спорта остаются, поэтому спортсмены продолжают тренироваться, выступать и состязаться.

Для спортивных журналистов комментатор вообще не видит никаких проблем при любом раскладе. «Хороший журналист всегда найдет, о чем написать. Существуют различные даты, дни рождения, годовщины, можно, например, брать интервью у тех же спортсменов. Здесь не обязателен никакой контакт, потому что можно общаться в интернете по видеосвязи или по телефону», – рассказывает Богословская.

Ранее на фоне распространения китайского коронавируса отменили чемпионат мира по фигурному катанию, а также на год отложили чемпионат Европы по футболу. Также все еще не решена судьба Олимпийских игр в Токио, которые запланированы на лето текущего года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Победительница Australian Open Кенин поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

12.02 / Стало известно имя первого электрического кроссовера от Skoda

14.02 / “Левада-Центр”: больше половины россиян поддержат компенсации по делу MH17, если будет доказана вина России

11.02 / Великобритания готовится к введению торговых барьеров после Brexit

27.02 / В Иране число жертв коронавируса увеличилось до 26 человек

26.02 / На критикующего Кадырова чеченского блогера Тумсо Абдурахманова напали с молотком в Польше

27.02 / Житель Липецка в пылу ссоры с супругой устроил резню в квартире

18.02 / Павленский предстанет перед французским судом

14.02 / В России признали виновными в экстремизме двух последователей «Свидетелей Иеговы»

10.03 / Путин назвал заявление Зеленского об освобождении Аушвица украинцами “чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска