Богословская: Коронавирус не отнимет работу у атлетов и спортивных журналистов

18.03.2020, 18:16, Новости дня

Спортсмены продолжают тренироваться и участвовать в соревнованиях, а спортивные журналисты всегда найдут, о чем написать, поэтому отмена крупных спортивных соревнований из-за коронавируса не отразится на их карьере, сообщила газете ВЗГЛЯД заслуженный мастер спорта России, спортивный комментатор Ольга Богословская.

Из-за распространения коронавирусной инфекции во всем мире отменяют крупнейшие спортивные мероприятия. Также 18 марта Министерство спорта порекомендовало отложить все соревнования на территории РФ до особого распоряжения.

«На спортсменов отмена соревнований никак особо не влияет. Главное, чтобы они все были живы и здоровы. Ну, подготовятся к следующим соревнованиям, ничего такого страшного нет. Если вся (олимпийская) четырехлетка отменяется, то, конечно, это уже критично для соревновательной практики. А если, скажем, в течение полугода – никаких проблем», – говорит Богословская.

Она поясняет, что отменяют и переносят лишь крупные спортивные мероприятия, но остальные в отдельно взятых видах спорта остаются, поэтому спортсмены продолжают тренироваться, выступать и состязаться.

Для спортивных журналистов комментатор вообще не видит никаких проблем при любом раскладе. «Хороший журналист всегда найдет, о чем написать. Существуют различные даты, дни рождения, годовщины, можно, например, брать интервью у тех же спортсменов. Здесь не обязателен никакой контакт, потому что можно общаться в интернете по видеосвязи или по телефону», – рассказывает Богословская.

Ранее на фоне распространения китайского коронавируса отменили чемпионат мира по фигурному катанию, а также на год отложили чемпионат Европы по футболу. Также все еще не решена судьба Олимпийских игр в Токио, которые запланированы на лето текущего года.