Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе
18.03.2020, 18:16, Новости дня
Президент Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России.
Глава государства пояснил, что некоторые делают подобные сообщения осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям, передает РИА «Новости».
Путин добавил, что в условиях распространения коронавируса востребована работа волонтеров, власти будут им помогать.
Поступающая от органов власти информация о ситуации с коронавирусом объективна, подчеркнул президент. Он отметил, что так будет и впредь.
Власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространении коронавируса в стране, добавил он, информирует ТАСС. По его словам, ситуацию с коронавирусом держит под контролем Минздрав.
Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,8 млрд рублей на финансовую поддержку медработников, помогающим гражданам, зараженным коронавирусом.
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