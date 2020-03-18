 

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

18.03.2020, 18:16, Новости дня

Президент Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России.

Глава государства пояснил, что некоторые делают подобные сообщения осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям, передает РИА «Новости».

Путин добавил, что в условиях распространения коронавируса востребована работа волонтеров, власти будут им помогать.

Поступающая от органов власти информация о ситуации с коронавирусом объективна, подчеркнул президент. Он отметил, что так будет и впредь.

Власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространении коронавируса в стране, добавил он, информирует ТАСС. По его словам, ситуацию с коронавирусом держит под контролем Минздрав.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,8 млрд рублей на финансовую поддержку медработников, помогающим гражданам, зараженным коронавирусом.



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