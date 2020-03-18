Ташкент и Алматы третий год подряд попали в десятку самых дешевых городов мира

18.03.2020, 18:15, Новости дня

The Economist Intelligence Unit опубликовал свежий рейтинг “Стоимость жизни в мире 2020”, который отслеживает цены на жилье, транспорт, продукты питания, одежду, связь и другие необходимые расходы в крупнейших мегаполисах мира. Казахстанский город Алматы и столица Узбекистана Ташкент в нем занимают последние места рейтинга уже третий год подряд.

Первые места в рейтинге самых дорогих городов в мире по-прежнему занимают Гонконг и Сингапур, но в этом году к ним присоединился японский город Осака. Нью-Йорк занял 4-е место из-за падения курса доллара, а на 5-е место опустился Париж, также из-за падения курса евро. Он занял по итогам года ту же строчку, что и традиционно дорогой швейцарский Цюрих.

В десятку снова попал израильский Тель-Авив, который поднялся с 10-го на 7-е место: в нем за год резко выросли цены на транспорт и стоимость владения автомобилем. Также поднялись в рейтинге Москва (86-е место), Санкт-Петербург и Киев (также 86-е место), где цены продолжили расти опережающими темпами, несмотря на падение национальных валют. В российских городах на рост цен повлияло, в частности, повышение НДС, которое произошло в прошлом году.

Зато среди самых дешевых для жизни городов мира в этом году оказались столица Узбекистана Ташкент (132-е место) и второй по величине город Казахстана Алматы: он занял 131-е место. Жить в них оказалось дешевле, чем в Буэнос-Айресе, пакистанском Карачи, венесуэльском Каракасе или индийском Бангалоре.

Авторы исследования особенно отмечают, что в Ташкенте и Алматы дешевы продукты питания. Цена килограмма хлеба в Ташкенте, к примеру, составляет всего $1,05, а в Алматы – $0,96, при том, что в соседнем по рейтингу аргентинском Буэнос-Айресе похожий хлеб стоит уже $3,32. Дешевы в Казахстане и Узбекистане также услуги, например стрижка у парикмахера, и одежда.