 

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 200 тыс. – Институт Хопкинса

18.03.2020, 18:10, Новости дня

18 марта общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 200 тыс., сообщил Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

По его данным, по состоянию на 16.13 в 156 странах заболело 204 277 человек, из которых 82 091 уже выздоровел, а 8246 скончались.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Китае (81 102), Италии (31 506), Иране (17 361), Испании (13 910) и Германии (10 082). 

Больше всего летальных случаев в Китае (3122), Италии (2503), Иране (1135), Испании (623) и Франции (148). 

Всемирная организация здравоохранения пока что опубликовала данные по состоянию на 10.00, согласно которым в мире 194 029 человек заразились коронавирусом, 7873 из них умерли (обычно статистика ВОЗ отстает от национальных данных на сутки). 

По данным Института Джона Хопкинса, отметка в 100 тыс. инфицированных коронавирусом была преодолена 6 марта. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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