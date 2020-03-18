Эвакуация украинцев. SkyUp будет продавать билеты на чартеры со скидкой

18.03.2020, 18:10, Новости дня

Для эвакуации украинцев, находящихся за границей, авиакомпания SkyUp начнет продажу билетов на чартерные рейсы “по льготной доступной цене”. Как сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, об этом договорились МИД, Министерство инфраструктуры и представители авиаперевозчика.

По информации Кулебы, чартеры будут выполняться из Парижа, Аликанте, Берлина, Стокгольма, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Таллинна, Цюриха, Стамбула, Барселоны и Лондона.

“Это еще один инструмент возвращения украинцев из-за границы. Идите на сайт авиакомпании и покупайте билеты. Также распространяйте эту информацию. Мы же работаем дальше для решения проблем наших людей, которые застряли по всему миру”, – отметил Кулеба, поблагодарив руководство авиакомпании за сотрудничество.

МЗС, Мінінфраструктури і компанія SkyUp Airlines оголошують початок продажу авіаквитків за пільговою доступною ціною на… Posted by Dmytro Kuleba on Kolmapäev, 18. märts 2020

Когда SkyUp будет выполнять чартеры для эвакуации украинцев, Кулеба не уточнил.

На сайте авиакомпании указано, что, например, из испанского Аликанте в Киев можно будет улететь 21 марта, 5-го, 7-го и 9 апреля. Стоимость билета на ближайшую дату – 7090 грн; на последующие – 3816 и 3139 грн соответственно. При этом рейсы из Лондона, Барселоны или Парижа на сайте SkyUp на момент написания новости доступны не были.

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами.

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.

Начиная с 15 марта Украина на самолетах эвакуировала своих граждан из ряда стран, в том числе 1,5 тыс. человек из Египта, 123 – из Италии, более 100 – из Грузии и 74 – из Ливана, еще 3,4 тыс. украинцев прибыли из Польши на автобусах. 18 марта украинцев планируют эвакуировать из Австрии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.