Иван Ургант и Надежда Бабкина обменялись одеждой в рамках флешмоба

18.03.2020, 18:09, Разное

Российская певица Надежда Бабкина и ведущий Иван Ургант приняли участие во флешмобе и обменялись своими вещами. Соответствующий ролик обнародован в социальной сети Instagram.

Суть флешмоба Flip The switch Challenge заключается в том, что танцующие под музыкальную композицию рэпера Дрейка участники отключают электричество и обмениваются одеждой. В видеоролике, который можно увидеть в микроблоге передачи «вечерний Ургант», его ведущий и Надежда Бабкина станцевали в обычной одежде, но потом Иван Ургант надел платье и серьги исполнительницы, а она взяла его пиджак, галстук, рубашку, брюки. Некоторые пользователи мировой Сети оценили данный кадр, назвав его шедевром, выразив благодарность ведущему за положительное настроение, появившееся у них после просмотра клипа.

Съемочная команда отечественной передачи «Вечерний Ургант» решила снимать последующие выпуски в студии без приглашенных зрителей в связи с продвижением пневмонии коронавируса. Авторы проекта отметили, что реакция людей, присутствующих в зале, считается главной и неотъемлемой частью программы, но команда дорожит здоровьем зрителей, поэтому и была вынуждена пойти на данную меру.

К настоящему моменту на планете специалисты зафиксировали больше 162 тысяч заразившихся эпидемией. Скончались от заболевания 5,8 тысяч человек, еще 75,6 тысяч сумели выздороветь. Эпизоды заболевания обнаружили в 146 государствах. ВОЗ огласил пандемию коронавируса.