Корпорация Apple запатентовала беспроводную «безразмерную» мышь с тактильным откликом

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18.03.2020, 18:09, Разное

Корпорация Apple запатентовала новую мышь для ПК и ноутбуков, имеющую технологию тактильного отклика. Беспроводной гаджет может изменять форму и становиться «безразмерным», отмечают эксперты.
Заявка представителями американского производителя электроники подана в Бюро по патентам и товарным знакам США. Согласно имеющейся информации, патент называется «мышь с изменяемым корпусом», в краткой пояснительной записке имеется описание устройства, способного менять свои размеры в зависимости от физических данных пользователя.

Разработка, относящаяся к популярной линейке Apple Mouse, имеет специальные шарниры и привод, расположенный в плоском корпусе. Сенсоры «снимают» размеры и геометрию кисти правой или левой руки владельца, при этом датчики будут корректировать кривизну контура поверхности ладони благодаря шарнирному механизму, гибкой мембране и магнитам. Данная конструкция сделает девайс меньше или больше по линии изгиба.

Apple не является первым разработчиком такого устройства, так как компания Mad Catz ранее сконструировала подобную мышь для применения в играх. Названный гаджет способен менять форму, подстраиваясь под потребности пользователя.



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