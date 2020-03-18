 

Михаил Мишустин поручил подготовить законопроект о “моратории на банкротство”

18.03.2020, 18:09, Разное

Михаил Мишустин обратился к Минэкономразвития с поручением. Премьер-министр РФ обязал ведомство подготовить законопроект о “моратории на банкротство”.
Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте Кабинета министров, Минэкономразвития должно до 1 апреля разработать законопроект, который сможет регулировать случаи подачи заявлений на банкротство. Благодаря этому шагу, власти смогут наложить мораторий на заявку при определённых обстоятельствах.

Помимо этого ведомство получило задание согласовать и ускорить внесение на рассмотрение правительства РФ закона федерального уровня, позволяющего вводить процедуру долговой реструктуризации организаций. В то же время, пока данная работа не будет завершена, Михаил Мишустин дал рекомендации властным органам не инициировать банкротство предприятий, имеющих долговые обязательства. Речь идёт о кредитных долгах и задолженностях перед бюджетами субъектов федерации.

Помимо этого глава российского правительства дал поручение осуществить доработку к закону “О несостоятельности предпринимателя”, и подготовить его ко второму чтению. Речь идёт о процедуре внесудебного гражданского банкротства. В его рамках несостоятельные граждане смогут рассчитывать на бесплатное урегулирование долговых обязательств. Закон позволит урегулировать ситуацию в случае, если человек не имеет достаточного дохода для погашения долгов.



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