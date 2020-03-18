Трамп заявил о “хорошо проделанной работе” в борьбе с коронавирусом в США

18.03.2020, 18:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп повторил комментарий, который он сделал во время пресс-конференции в Белом доме, только на этот раз у себя на странице в соцсети Twitter, несмотря на многочисленные критические сообщения по поводу ответа его администрации.

Как пишет Mediaite, Трамп сделал ложное утверждение о том, что он всегда рассматривал вспышку коронавируса как пандемию, несмотря на то, что он сказал прямо противоположное несколько недель назад.

На фоне удивления многих журналистов таким смелым заявлением Трамп повысил ставки, заявив, что он "всегда очень серьезно относился к китайскому вирусу и с самого начала проделал очень хорошую работу".

"Я всегда очень серьезно относился к китайскому вирусу и с самого начала проделал очень хорошую работу, включая мое очень раннее решение закрыть "границы" с Китаем — вопреки пожеланиям других", — написал президент США на своей странице.

Издание The New York Times составило простой список того, что президент Трамп фактически сказал о вспышке коронавируса за последние два месяца:

22 января на вопрос репортера CNBC, есть ли "опасения по поводу пандемии", президент ответил: "Нет, совсем нет. Мы полностью контролируем ситуацию. Всего один человек, приезжающий из Китая, и у нас все под контролем. Все будет хорошо".

26 февраля на пресс-конференции в Белом доме, комментируя первые сообщения о случаях заболевания в стране: "У нас скоро будет всего пять человек (заболевших). В течение следующего короткого периода времени у нас может быть только один или два заболевших. Так что нам очень повезло".

27 февраля на заседании Белого дома: "Оно (заболевание) исчезнет. Однажды — это как чудо — оно исчезнет".

7 марта, стоя рядом с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро, когда его спросили, обеспокоен ли он тем, что вирус подбирается ближе к Вашингтону, Трамп ответил: "Нет, я вообще не обеспокоен. Нет, мы проделали отличную работу".

После этой встречи как минимум у трех членов бразильской делегации был обнаружен коронавирус.

16 марта в брифинге Белого дома, Трамп заявил, что вспышка пройдет этим летом: "Так что это может произойти в тот период времени, когда она, я говорю, будет смыта. Другим людям не нравится этот термин. Но это пройдет".