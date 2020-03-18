Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
18.03.2020, 18:08, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Как передает "Интерфакс", ожидается, что в ходе двухдневной рабочей поездки глав государства вручит госнаграды строителям Крымского моста, а также встретится с представителями общественности республики Крым и Севастополя.
Торжественная церемония пройдет 18 марта в Севастополе в выставочном комплексе "Константиновская батарея", который является первым укреплением, построенным на полуострове после присоединения Крыма к Российской империи.
Среди награжденных и владелец компании "СГМ-Мост" Аркадий Ротенберг, которому на днях руководитель страны присвоил звание Героя труда России. Его компания выступила генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, который соединил Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края.
Также Путин встретится с главой республики Крым Сергеем Аксеновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
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