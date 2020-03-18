Меняются условия транзита граждан России через Литву на поезде
18.03.2020, 18:08, Новости дня
Меняются условия транзита граждан РФ через Литву на поезде. Изменения начинают действовать с 19 марта.
Так, максимальное количество человек в одном транзитном поезде не должно превышать ста человек. В одном купе или в одном сегменте плацкарта будет находиться не более двух пассажиров, уточняет Дмитрий Лысков, начальник пресс-службы правительства.
Как информирует ГТРК "Калининград", с полным списком условий транзита через территорию Литвы можно ознакомиться на сайте правительства Калининградской области.
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ГТРК "Калининград"
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