Меняются условия транзита граждан России через Литву на поезде

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18.03.2020, 18:08, Новости дня

Меняются условия транзита граждан РФ через Литву на поезде. Изменения начинают действовать с 19 марта.

Так, максимальное количество человек в одном транзитном поезде не должно превышать ста человек. В одном купе или в одном сегменте плацкарта будет находиться не более двух пассажиров, уточняет Дмитрий Лысков, начальник пресс-службы правительства.

Как информирует ГТРК "Калининград", с полным списком условий транзита через территорию Литвы можно ознакомиться на сайте правительства Калининградской области.

 

Текст:

ГТРК "Калининград"



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