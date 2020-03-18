Путин назвал неудачными попытки ряда стран создать проблемы для жителей Крыма
18.03.2020, 18:08, Новости дня
Президент Владимир Путин заявил, что попытки других стран создать проблемы для жителей Крыма обернулись неудачами.
Российский лидер добавил, что попытки поставить под сомнение волеизъявление жителей полуострова, пожелавших воссоединиться с Россией, смешны, передает ТАСС.
Президент отметил, что воссоединение полуострова с Россией является знаковым событием.
«Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для все нашей страны, люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку», – сказал Путин.
По его словам, те, кто пытаются поставить под сомнение выбор жителей региона, «сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода».
Президент добавил, что поправки в Конституцию не ограничат крымчанам путь на важные государственные посты, так как на жителей полуострова не распространяется ограничение по гражданству.
В среду Путин прибыл в Крым. Планируется, что президент вручит государственные награды строителям Крымского моста.
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