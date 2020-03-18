Путин заявил о возможном переносе голосования по Конституции из-за коронавируса
18.03.2020, 18:08, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что россияне 22 апреля поддержат поправки в Конституцию, однако заметил, что при проблемах с коронавирусом сроки голосования можно сдвинуть.
Об этом информирует РИА «Новости».
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля, однако заявил, что оно пройдет, только если его позволит проводить эпидемиологическая ситуация.
Председатель ЦИК Элла Памфилова также заявила, что если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то никто не будет проводить голосование 22 апреля.
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