Не дефицит: почему на самом деле опустели полки в московских магазинах

18.03.2020, 18:00, Разное

Последние дни СМИ только и пишут о том, что полки в московских магазинах заметно опустели. Якобы поставщики не способны удовлетворить спрос на продукты из-за паники в связи с пандемией коронавируса. На самом деле все обстоит иначе. Продавцы рассказали, что на местах не хватает людей. Дело в том, что на их плечи легло слишком много задач. Появились дополнительные заботы: теперь помимо прочего приходится производить дезинфекцию помещений. При этом поводов для беспокойств попросту нет, пишет ТВ Центр. Чтобы исправить ситуацию, магазинами разрешили осуществлять разгрузку продукции по ночам.