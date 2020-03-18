 

Не дефицит: почему на самом деле опустели полки в московских магазинах

18.03.2020, 18:00, Разное

Последние дни СМИ только и пишут о том, что полки в московских магазинах заметно опустели. Якобы поставщики не способны удовлетворить спрос на продукты из-за паники в связи с пандемией коронавируса. На самом деле все обстоит иначе. Продавцы рассказали, что на местах не хватает людей. Дело в том, что на их плечи легло слишком много задач. Появились дополнительные заботы: теперь помимо прочего приходится производить дезинфекцию помещений. При этом поводов для беспокойств попросту нет, пишет ТВ Центр. Чтобы исправить ситуацию, магазинами разрешили осуществлять разгрузку продукции по ночам.



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