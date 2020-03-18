Мнение: Ресурсы здоровья и транса. Разбор заданий теста №15

18.03.2020, 17:55, Разное

Давайте на злобу дня разберем два задания из предпоследнего, 15-го, теста.

Ресурс Здоровье и связанный с ним ресурс Транса.

Отдельно о фрустрациях этих ресурсов мы уже говорили вот ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ, а теперь о прокачке.

В мифе, который описывает суть ресурса Здоровье, есть интересные метафоры о здоровье человека.

В этом мифе Геракл должен был очистить от грязи Авгиевы конюшни.

В конюшнях царя Авгия содержались не лошади, а быки.

Иными словами тельцы.

Древнегреческие историки, которых цитирует Грейвс (Аполлодор II.5.5. и 7.2; Диодор Сицилийский IV.13; Павсаний V.I.7; Гигин. Мифы 14.), описывают этих тельцов и даже называют примерное их количество.

“Хотя приплод почти всегда был женского пола, у него было триста белоногих черных быков и двести краснопородных племенных; кроме того, у него было двенадцать прекрасных серебристо-белых быков, посвященных его отцу Гелиосу. Эта дюжина защищала его стада от нападения диких зверей, живущих на лесистых холмах”

300 черно-белых тельцов, 200 красных, 12 бело-серебристых.

Это соответствует современному представлению о составе человеческой крови. 60% приходится на плазму, в норме почти бесцветную, 40% на красные кровяные тельца красного цвета и около 10% на белые тельца бело-серебристые.

Красные тельца и белые тельца совпадают с описанием красных и белых тельцов Авгия. Хотя представления о составе крови у древних авторов не было.

Но еще больше совпадают описание поведения серебристо-белых тельцов с тем, что должны делать белые тельца крови, лейкоциты.

“Кроме того, у него было двенадцать прекрасных серебристо-белых быков, посвященных его отцу Гелиосу. Эта дюжина защищала его стада от нападения диких зверей, живущих на лесистых холмах”

Если вы не в курсе, функция белых кровяных телец (лейкоцитов) в защите организма от чужеродных клеток, от вирусов, бактерий, микробов, грибов.

Заметив чужака, лейкоциты ведут себя агрессивно и в буквальном смысле слова нападают на него.

Грейвс цитирует Павсания и Плутарха, рассказывая о том, что произошло с Гераклом, когда вожак белых быков принял его за опасное животное.

“В этот момент бык Фаэтон, вожак двенадцати белых быков, бросился на Геракла, приняв его за льва. Тогда Геракл ухватил его за левый рог, пригнул и, собрав все силы, повалил на землю”

На Геракле была шкура льва и бык Фаэтон принял его за хищника, поэтому атаковал.

То же самое происходит, когда в здоровый и сильный организм вторгается какой-то вирус. Иммунная система атакует его с помощью белых кровяных телец. Иногда же иммунная система атакует полезные клетки, если принимает их за вредные, иногда атакует даже свои клетки, с этим связаны ряд заболеваний.

Интересно, что Геракл схватил Фаэтона за левый рог. Можно провести параллель со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, не такой опасной ситуацией как сдвиг этой формулы вправо. Сдвиг влево быстро восстанавливается.

Как-нибудь потом поговорим, почему в древних мифах так много точных формул и алгоритмов того, что открылось людям позже. Но это тот самый принцип, который описал Гермес на изумрудной скрижали: что вверху, то и внизу. Человек это микрокосм по отношению к солнечной системе, а клетки человека – микрокосм по отношению к человеческому виду. Антропогенез повторяет филогенез, онтогенез и микрогенез. Все процессы подобны и связаны. Клеточная модель похожа на модель планетарную.

Давайте посмотрим на 6-е задание 15-го теста с точки зрения прокачки здоровья.

Задание 6.

Ресурс Здоровья

Фрустрация:

«Кормить свиней розами» (из 12-ти пословиц Брейгеля-старшего)

Инициация:

6-ой подвиг Геракла. Авгиевы конюшни

«Шестой подвиг Геракла заключался в том, чтобы за один день очистить от навоза конюшни царя Авгия. Эврисфей уже радостно представлял себе, с каким отвращением Геракл вынужден будет складывать в корзины навоз и носить их на плечах. Царь Элиды Авгий был сыном Гелиоса. По величине стад и табунов он был самым богатым человеком на земле потому, что по божьей милости его скот не болел и хорошо размножался. Хотя приплод почти всегда был женского пола, у него было триста белоногих черных быков и двести краснопородных племенных; кроме того, у него было двенадцать прекрасных серебристо-белых быков, посвященных его отцу Гелиосу. Эта дюжина защищала его стада от нападения диких зверей, живущих на лесистых холмах.

К тому времени навоз в Авгиевых конюшнях и овчарнях не убирался многие годы, и, хотя зловоние не сказывалось на самих животных, от него распространился мор по всему Пелопоннесу. Более того, пастбища в долине покрывал такой слой навоза, что их нельзя было пахать под зерновые.

Геракл издалека приветствовал Авгия и обещал ему еще дотемна очистить все конюшни в обмен на десятую часть скота. Авгий недоверчиво рассмеялся и позвал своего старшего сына Филея, чтобы тот стал свидетелем предложения Геракла. “Поклянись, что закончишь всю работу до наступления темноты”, — потребовал Филей. Геракл поклялся именем своего отца, и это была первая и последняя клятва, которую он давал в своей жизни. В этот момент бык Фаэтон, вожак двенадцати белых быков, бросился на Геракла, приняв его за льва. Тогда Геракл ухватил его за левый рог, пригнул и, собрав все силы, повалил на землю.

По совету элейца Менедема и при помощи Иолая Геракл для начала проломил в двух местах каменную стену, окружавшую конюшни, а затем повернул ближайшие реки Алфей и Пеней, так, чтобы их потоки устремились через скотный двор, начисто вымыли его и понеслись дальше, смывая навоз с загонов для овец и с пастбищ в долине. Так Геракл совершил подвиг за один день, вернув земле жизнь и не испачкав даже мизинца»



(Р. Грейвс «Жизнь и подвиги Геракла», по сочинениям Аполлодора и Диодора Сицилийского 1-2 век д.н.э.)

Задача:

В отрывке мифа об инициации героя дано символическое описание прокачки ресурса. Ниже приведены высказывания о ресурсе. Отметьте то, которое неверно.

– Здоровье – это хороший обмен веществ

– Нужно проводить регулярные чистки организма от продуктов распада

– Белые тельца защищают организм от вредных вторжений и иногда от полезных

– Два водных ресурса способны разблокировать ресурс здоровья: ресурс секса и ресурс транса

– Здоровье тела зависит не только от физической активности, но и от умственной

– Чтобы прокачать ресурс здоровья, нужно полюбить дисциплину

***

Правильный ответ (то есть неправильное высказывание) – №2

Регулярные чистки здоровому организму не требуются, необходимо наладить его работу и тогда выводящие органы сами будут удалять из организма все продукты распада и токсины.

Эврисфей представлял, как Геракл будет вывозить навоз из конюшен мешками и радовался его отвращению.

Это был бы Сизифов труд, долгая и бесполезная работа. Именно этим занимаются те, кто регулярно “чистят” организм. А иногда они еще и вредят работе организма, нарушая его работу.

Геракл поступил куда умней.

Он провел систему канализации, соединив конюшню к реками и потоки рек промыли ее естественным образом.

Он разблокировал замкнутую систему и наладил обмен веществ и обмен энергией с внешним миром.

Для этого ему пришлось вскрыть каменную стену в двух местах, чтобы в одном месте поток рек входил, а в другом выходил, унося с собой грязь.

Это в том числе о необходимости наполнять организм чистой питьевой водой, чтобы лимфатическая и мочевыводящая системы могли освобождаться от вредных веществ, чтобы нормально работал кишечник, печень и потовые железы.

Но реки – это не только вода в буквальном смысле слова.

Это еще потоки энергии, это впечатления, без которых даже здоровый человек может впасть в апатию и заболеть.

Депрессия – это фокусировка на себе и неспособность получать впечатления от мира, закукливание в своем внутреннем мире.

Фокус внимания на других людях, на активной деятельности, направленной на других, очень важен для нормального обмена энергии.

А нормальный обмен энергии и нормальный обмен веществ тесно связаны.

При депрессии иммунитет падает. А в состоянии духовного и интеллектуального подъема защитные силы человека возрастают.

Физика человека и его психика тесно связаны, одно переходит в другое.

Проанализируйте все правильные высказывания в этом задании.

Если выбрали другой ответ, попробуйте установить свою фактическую ошибку: непонимание верного положения о ресурсе.

А пока обратимся к ресурсу Транс, который является продолжением ресурса Здоровье.

Задание 12

Ресурс Транс

Фрустрация:

«Мочиться на луну» (из 12-ти пословиц Брейгеля)

Инициация:

12-ый подвиг Геракла. Цербер

«Последний и самый трудный подвиг Геракла состоял в том, чтобы привести из Аида пса Цербера.

Вначале Геракл отправился в Элевсин, где испросил разрешения принять участие в мистериях и надеть миртовый венок.

Очищенный и подготовленный таким образом, он спустился в Аид с лаконского Тенара. Испугавшись свирепого взгляда Геракла, Харон переправил его через реку Стикс, не потребовав даже платы. За это Гадес на целый год заковал его в колодки.

Когда Геракл ступил на берег, выйдя из неустойчивого челнока, все тени мертвых бросились бежать, кроме Мелеагра и Медузы Горгоны. При виде Медузы Геракл выхватил меч, но Гермес убедил его, что перед ним только тень, а когда он нацелил стрелу в Мелеагра, тот только засмеялся. “Тебе нечего бояться мертвых”, — сказал он, и некоторое время они провели в дружеской беседе, в конце которой Геракл пообещал жениться на сестре Мелеагра Деянире.

У ворот Аида Геракл обнаружил своих друзей Тесея и Пирифоя, приросших к скале. Он освободил Тесея, но вынужден был оставить Пирифоя. Затем он откатил в сторону камень, под которым Деметра заточила Аскалафа, после чего, решив порадовать тени теплой кровью, зарезал одну из коров Гадеса. Пастух Менет, или Менетий, сын Кевтонима, вызвал Геракла на борцовский поединок, но Геракл сжал его такой хваткой, что у пастуха затрещали ребра. Тогда вмешалась вышедшая из своего дворца и приветствовавшая Геракла как брата Персефона, которая стала умолять не лишать Монета жизни.

Когда Геракл потребовал Цербера, стоявший рядом с женой Гадес мрачно заметил: “Он твой, если ты сумеешь приручить его, не прибегая к своей дубине и стрелам”. Геракл нашел пса сидящим на цепи у ворот Ахерона и решительно взял его за шею, на которой росли три головы, а вместо шерсти извивались змеи. Колючий хвост взвился вверх для удара, но защищенный львиной шкурой Геракл не ослабил своей хватки до тех пор, пока Цербер на стал задыхаться и уступил.

С помощью Афины Геракл переправился через реку Стикс, а затем, где волоча Цербера на веревке, а где неся на руках, вышел на белый свет через расщелину у Трезена, сквозь которую Дионис провел свою мать Семелу. В храме Артемиды Спасительницы, построенном Тесеем там, где расщелина выходит на поверхность, теперь стоят алтари, посвященные божествам потустороннего мира»

(Р. Грейвс «Жизнь и подвиги Геракла», по сочинениям Аполлодора и Диодора Сицилийского 1-2 век д.н.э.)

Задача:

В отрывке мифа об инициации героя дано символическое описание прокачки ресурса. Ниже приведены высказывания о ресурсе. Отметьте то, которое неверно.

– Прокачка Транса – это освобождение от страхов, которые съедают много энергии.

– Большая часть страхов вытеснена в бессознательное и для встречи с ними необходимо погружаться внутрь себя.

– Миртовый венок – состояние мира и гармонии в душе, без которого встреча со своими страхами опасна.

– Большая часть страхов – это тени, которые оживают, когда человек кормит их своими эмоциями.

– Самый главный страх выглядит как страх смерти, но на самом деле является страхом потери контроля.

– Колючий хвост Страха не сможет пробить броню хороших границ

***

Правильный ответ (неверное высказывание) – № 2

“Погружаться внутрь себя” никогда не нужно.

Нет ни одного ресурса, для прокачки которого нужно было бы погружаться внутрь себя.

Даже работа с саморефлексией – это не погружение внутрь, а снятие короны с себя.

Для прокачки любого ресурса фокус должен быть вне, а вот локус – обязательно внутри границ. В этом случае идет поток энергии.

Касаться фокусом себя иногда можно, но не погружаться внутрь и не застревать внутри.

Миф о 12-ом подвиге Геракла – это история победы над страхами.

Фрейд когда-то сказал, что не смерть – антипод жизни, а страх.

Именно страх блокирует поток энергии.

Вчера мы говорили про пофигизм и его отличие от смелости. Избегать страха с помощью иллюзий – это не бесстрашие, а корона.

Бесстрашие – это готовность встретить страх и победить его, противопоставив ему свою деятельность.

Посмотрите, как разворачивался путь Геракла.

Он всю дорогу пугал всех, кого другие обычно боятся.

Харон, перевозчик в Царство мертвых, испугался Геракла. Гадес разгневался и наказал Харона, поскольку тот должен быть смел, чтобы его боялись другие.

В этом объяснение феномена смелости. Вы не боитесь, когда не хотите уступать противнику.

Страх – синоним подчинения.

Геракл был зол на необходимость идти в царство Гадеса, он был настроен воинственно и поэтому даже тени мертвых разбегались от него.

В этом еще одно объяснение феномена смелости.

Агрессия, особенно защитная агрессия, желание защитить себя и близких делает человека очень смелым.

Но опасайтесь смелости в короне, это иллюзия силы или иллюзия безопасности, и она может стоить дорого.

Еще один важный момент мифа – безопасность теней.

Это о том, что многие люди пугаются собственных мыслеформ. Они вспоминают что-то страшное и переживают страх, они воображают какие-то возможные катастрофы и доводят себя до паники. Иногда страхи целиком иррациональны, но блокируют энергию и нарушают жизнедеятельность человека.

Осознавать возможную опасность необходимо, чтобы принимать меры, а не для того, чтобы замирать и вибрировать, лишаясь сил.

Очень важный момент, что тени, то есть мыслеформы, в том числе страхи, кормятся теплой кровью. Чем больше вы испытываете эмоций по поводу какой-то опасности, держите на ней фокус, но ничего не делаете, тем больше растет страх. Ключевое – думаете, боитесь, но ничего не делаете. Энергия утекает, а получают люди энергию, когда действуют, действия – это включение локуса контроля. Геракл угощает тени чужой теплой кровью, а люди обычно питают тени кровью своей и растят свои страхи, пока те действительно не оживают.

Ну и победа Геракла над Цербером, демоном страха. Он схватил его обеими руками (помните символику рук? Правая рука – локус контроля, левая рука – фокус внимания) и стал душить. Цербер бил его колючим хвостом и пробил бы, не будь у Геракла львиной шкуры, то есть Персоны с броней самоуважения, что и есть хорошие границы. Колючий хвост – символ колючего страха, который хочет проникнуть к вам под кожу. Этот страх колюч как иголки, но защитить от него может образ своего Я и самоуважение. Представьте, как вы не хотите быть жалким, дрожащим и беспомощным, и вам удастся собраться в границах, чтобы действовать.

Ну и вышел Геракл на белый свет, победив Цербера, и обретя власть над потоком энергии, недоступную обычным людям.

После чего Зевс, согласно мифу, даровал ему статус бога и бессмертие. То, чего Гильгамеш просил у богини, но та ему отказала, сказав, что смертным надо думать о том, что находится в их границах. “Зевс даровал” метафора того, что Геракл сам обрел силу бога, благодаря 12 подвигам. Никакого дара по сути не было, была проделанная собственная работа.

Проанализируйте все верные высказывания на тему прокачки ресурса Транс.

И другие полезные наблюдения рассказывайте.