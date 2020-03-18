Суды в РФ ограничат доступ посетителей на рассмотрение дел из-за коронавируса

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18.03.2020, 17:53, Новости дня

Российские суды ограничат рассмотрение уголовных дел и доступ посетителей из-за коронавируса, сообщили в Верховном суде России.

«В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции <…> президиум Верховного суда постановил приостановить личный прием граждан в судах, рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства», – заявили в Верховном суде, передает ТАСС.

Всем судам рекомендовано при наличии технической возможности проводить рассмотрение дел с использованием видеоконференции.

Ранее видеоконференцию для предотвращения распространения коронавируса использовали в переговорах президента Турции Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Также о планах по использованию видеоконференции для переговоров G7 заявлял американский президент Дональд Трамп.



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