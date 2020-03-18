 

ОНФ создал горячую линию по коронавирусу для пожилых людей

18.03.2020, 17:53, Новости дня

ОНФ организовал горячую линию для поддержки и координации людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019.

Проект единого колл-центра реализуется ОНФ при поддержке Фонда «Росконгресс», Ассоциации волонтерских центров, всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком», сообщается на сайте ОНФ.

По телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

На горячую линию поступило уже более 50 заявок на оказание помощи. Также на горячую линию обращаются неравнодушные жители, желающие стать волонтерами проекта и помочь в доставке продуктов.

В настоящее время штабы ОНФ заработали уже в 28 регионах страны, в остальных регионах их работа будет запущена в ближайшие дни.

Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.



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