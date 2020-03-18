Мнение: Крах мировой торговли

18.03.2020, 17:50, Разное

Кризис перерастает в шторм. Если бы проблема была чисто финансовой, если бы она была замкнута в биржевых пузырях, задачка решилась бы в два счёта — опускаем ставку на пару процентов вниз, разбрасываем пару вагонов денег с вертолётов, и готово — биржи, получив впрыск стимулятора, ещё год-другой готовы расти.

Собственно, обе меры уже предприняты. Федрезерв прижал ставку к нулю, сделав тем самым деньги почти бесплатными, а министр финансов США, Стивен Мнучин, заявил, что американцам будут раздавать «вертолётные деньги»:

https://www.rbc.ru/economics/16/03/2020/5e6e9bce9a794728e5105e20

https://twitter.com/EamonJavers/status/1239944175207972867

Сенатор Митт Ромни уже предложил раздать каждому американцу по тысяче долларов, но это, разумеется, только начало:

https://edition.cnn.com/2020/03/16/politics/coronavirus-romney-proposal/index.html

Во-первых, тысячи долларов явно не хватит для серьёзного заряда потребительской бодрости, а во-вторых, вступив на скользкую дорожку раздачи напечатанных денег, остановиться практически невозможно.

В общем, всё было бы хорошо, и у США были бы спокойные год-другой перед окончательным обвалом, если бы Китай впервые в истории не начал бороться с коронавирусом по-взрослому.

Сейчас у нас есть уже статистика по круизному судну «Даймонд Принцесс», который превратился в январе в импровизированный чумной барак и больше месяца стоял на карантине в порту. Инфекцию подхватили в итоге 700 пассажиров из 4 тысяч, болезнь убила 7 человек. Если учесть, что в круизы ездят преимущественно пожилые люди, выходит, что в реальном мире смертность от коронавируса составляет около полупроцента:

https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-outbreak-diamond-princess-cruise-ship-death-rate

Смертность, разумеется, может значительно вырасти, если больницы будут переполнены и пациенты не смогут получить помощи, однако она может и резко упасть, когда врачи доведут до ума свои вакцины и разработают правильные протоколы лечения. Так как даже в скученном пространстве лайнера заразился вирусом только каждый шестой, уже ясно, что коронавирус хоть и опаснее гриппа, но не настолько, чтобы стоило паниковать всерьёз — догнать по смертоносности инфаркты, инсульты и рак у него практически нет шансов.

Несмотря на эти очевидные соображения, Китай решил реагировать на эпидемию жёстко. Строгий карантин, костюмы химзащиты, дезинфекция, перекрытия городов, остановки авиарейсов… вначале европейцы смеялись над глупыми азиатами, однако, когда вирус пришёл в Европу, впали в панику и тоже ввели у себя карантин.

Итоги мы видим на биржевых табло. Экономики покрываются большими трещинами прямо на глазах, и главная причина — не ожидаемое сдувание пузырей, и даже не спад активности сидящих по домам потребителей, а разрушение глобального мира, в котором большая часть границ стала в последние десятилетия простой формальностью. Запустился давно предсказанный экспертами процесс — единая планета быстро фрагментируется на отдельные зоны подобно тому, как в 1992 году зацвёл многочисленными республиками распавшийся СССР. Вирус не передаётся через посылки и контейнеры, но торговые связи между странами всё равно быстро деградируют. Кажется, будто все только и ждали повода, чтобы после долгого периода дружбы начать огораживаться от соседей.

Напомню, крах долларовой системы может идти двумя путями.

Путь 1. Пузырь будут накачивать долларами до тех пор, пока доллар не сломается и не уйдёт в гиперинфляцию.

Путь 2. Пузырю дадут схлопнуться, единомоментно разрушив тем самым всю экономику США.

Я надеялся, что Штаты пойдут по первому пути: напечатают деньги, снизят ставку и будут спокойно обесценивать доллар. Коронавирус внёс коррективы — массовые карантины так плотно ударили по мировой торговле, что даже самые сильные меры уже не действуют: пациент пребывает в состоянии клинической смерти, и реаниматологи стремительно мрачнеют, пропуская через его грудь один разряд тока за другим.

Некоторый запас ещё есть — банковская система начнёт крошиться только после того, как ФРС опустит ставку до минус 3 или минус 5 процентов. К сожалению, с 2008 года, когда американские политики приняли решение свернуть в пропасть и потушить пожар деньгами, прошло уже 12 лет. Система так больна, что обрушение идёт рекордными темпами: и во время Великой депрессии, и во время других кризисов, акции падали значительно медленнее.

Сейчас коронавирус плотно уже распространился в США, заболевшие фиксируются во всех штатах, включая Западную Виргинию, которая раньше оставалась здоровым островком на карте:

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/03/18/n_14173015.shtml

Дальнейшее предсказать несложно. Власти США начнут закрывать сначала общественные заведения, потом стадионы и кинотеатры, потом магазины и торговые центры. По бизнесу будет нанесён мощнейший удар. Некоторые отрасли уже лежат в нокауте, — туристическая, к примеру, — другие ещё держатся из последних сил. Почти весь бизнес в Америке закредитован по уши, очень многие не смогут выдержать даже месячную остановку. Массовое закрытие бизнеса оставит людей без работы миллионы людей, ещё десятки миллионов перейдут на полставки или выйдут в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Потребительские расходы снизятся, начнётся волна банкротств. Мы знаем из истории прошлых кризисов, что это самоподдерживающаяся спираль.

Когда шведы и британцы робко заявляют, что коронавирус не заслуживает карантина, они имеют в виду вот что. Коронавирус — опасное, неприятное явление. Однако глобальный кризис ещё опаснее, и, как показывает история, массовая бедность и безработица бьёт по людям значительно сильнее инфекции, которая так или иначе проходит за пару недель. Мы с вами знаем это по лихим девяностым, которые косили людей похлеще любой эпидемии, уже к 1995 году сократив продолжительность жизни в стране на пять лет:

https://ruxpert.ru/Статистика:Продолжительность_жизни_в_России

Экономика США похожа сейчас на пожилого, обременённого кучей серьёзных болячек пациента, которому не повезло заразиться инфекцией. Смогут ли его оживить кудесники из ФРС — очень большой вопрос. Пока что их усилия тщетны, на момент публикации поста фьючерсы на американские биржи продолжают валиться вниз.

К сожалению, как я и предупреждал, планета вошла в полосу тяжёлой турбулентности. Держитесь крепче, Россия явно не останется в стороне от общего веселья. Запас прочности у нас огромен, однако в среднесрочной перспективе мы наверняка также будем страдать.