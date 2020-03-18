Минздраву Подмосковья поручили разработать систему проверки всех жителей на коронавирус

18.03.2020, 17:48, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному министерству здравоохранения разработать и обеспечить порядок проверки на коронавирус людей, которые не имеют симптомов ОРВИ и не вступали в контакт с больными.

«Министерству здравоохранения Московской области в срок до 26 марта разработать, обеспечить согласование и принятие актов губернатора Подмосковья, определяющих порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний, и не являющихся контактными с больными COVID-19, включая возможность отбора материала от таких лиц в аэропортах», – передает РИА «Новости» текст постановления.

В срок до 20 марта необходимо определить потребность в тест-системах для диагностики COVID-19.

Напомним, до 10 апреля в Подмосковье запретили любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек. Всего в РФ выявлено 147 заболевших коронавирусом.