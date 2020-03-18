Путин подписал закон о поправках к бюджету на 2020-2022 годы
18.03.2020, 17:48, Новости дня
Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджет на 2020-2022 годы, в которых обеспечивается реализация послания главы государства Федеральному собранию.
Текст поправок опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В середине февраля правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы в связи с необходимостью реализации послания президента.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дополнительные расходы на меры из послания президента составят 4,128 трлн рублей до 2024 года.
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