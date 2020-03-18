Личное: Охота на ведьм

18.03.2020, 17:40, Разное

Вы помните заезженную фразу из фильма Брат-2 про «в чём сила, брат, сила в правде»?

Несмотря на всю банальность, на войне можно победить только так — правдой. Любая проблема решается только открытостью. В том числе, и с пандемией коронавируса.



Фото: Соцсети

Давайте, предельно честно?

Все меры по жесточайшему карантину, о которых я писала вчера, хоть и были бы и эффективны, государство себе не позволит. Зассут — это правда.

И что тогда нам остаётся?

Я уже говорила об этом — МинЗдрав, если хочет сдержать эпидемию, обязан всех поголовно тестировать.

Кто болен — лечить. Кто здоров — успокоить. Приехал из-за границы — сдай тест. Закашлял — сдай тут же анализы. Максимально быстро, открыто, не подвергая риску ни себя, ни друзей, ни окружающих.

При поголовном тестировании распространение заразы резко сведётся к нолю.

В отсутствии же этого, на волне паники, у нас началась охота на ведьм. Стигматизация людей, которые возможно — только возможно! — подцепили коронавирус.

Это нормально, когда от людей шарахаются? Ещё нет анализа, но от него уже разбегаются все, включая врачей?

Почему важно прекратить охоту на ведьм? Да хотя бы лишь потому, что все мы, с большой вероятностью, тоже подцепим коронавирус. Как говорится, все там будем.

На днях я писала о бизнесмене Мазепине. Сын приехал из-за бугра, засопливел, а вслед за ним и его отец.



Фото: Соцсети

Ещё до результатов анализов на коронавирус Мазепина записали в чумные. Зараза, а-а-а, разбегаемся, вдруг чихнёт?!

Почему так случилось? Как было на самом деле? Рассказываю.

Адекватный человек, как только почувствовал симптомы простуды, тут же вызвал Скорую, сдал анализы на коронавирус и закрылся дома.

Правильный алгоритм действий? Безусловно, в нынешней ситуации. Так и нужно всем делать — не рисковать ни собой, ни окружающими людьми!

Что было дальше?

Кто-то тут же нарушил врачебную тайну, слил в Телеграм информацию, что Мазепин вызывал Скорую и сдавал анализы, и по говноканалам, словно говно по трубам, понеслось, что мужик — чумной.

Подчеркну, на тот момент не было даже результата теста на коронавирус. А уже все орали, что Мазепин с семьёй больны.

На канале Россия вышел сюжет: обсуждали Мазепина. СМИ гудели, самого записали уже в покойники.

Даже если бы результат на коронавирус оказался вдруг положительным, разве это повод, чтобы стигматизировать человека и его заклевать?!

Тем более, когда он ведёт себя совершенно правильно и адекватно угрозе — не тащится в больницу, а вызывает врача на дом и сдаёт тест на вирус?

Что интересно, тест на коронавирус оказался у Мазепина отрицательным. Просто ОРВИ у них, а их три дня полоскали по телевидению!

«Тест на вирус 2019-nCoV владельца “Уралкалия” Дмитрия Мазепина показал отрицательный результат.

Анализы проводились в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии “Вектор” Роспотребнадзора. Из-за того, что все пробы отправляют на дополнительную проверку в Новосибирск, потребовалось почти 3 дня, чтобы Мазепин получил на руки протокол результатов.

Дмитрий Мазепин стал первым российским олигархом, который пошел на добровольные клинические исследования, чтобы исключить заражение COVID-2019 в ходе заграничных командировок и встреч с представителями ряда европейских стран.

Вслед за Мазепиным к добровольной самоизоляции прибегли ведущие российские предприниматели, включая Германа Грефа, деятельность которых связана с общение с иностранными инвесторами и партнёрами, в том числе, из стран Евросоюза».

Давайте будем честны: это нормальная ситуация, когда человека травят? На мой взгляд, нет.

Дмитрию Мазепину я хочу выразить своё уважение. Не растерялся. Повёл себя разумно и грамотно. Всё правильно сделал: при подозрении на коронавирус вызвал врача и сдал тест.

Именно так — тестированием, мы победим пандемию!

Остаётся лишь вопрос: почему мы, вместо того, чтобы сплотиться вместе, всем обществом вести себя адекватно, начинаем охоту на ведьм?!

Мне очень не нравится ситуация, когда человека начинают шеймить за просто так. И даже не просто так, а за вполне ответственное и правильное поведение, которое, наоборот, нужно брать за пример.

Вот лично вы готовы, что от вас начнут шарахаться? А если нет, то зачем вы устраиваете травлю сами?