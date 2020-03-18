 

ЕК представила новую политику по партнерству с Белоруссией и Украиной

18.03.2020, 17:30, Новости дня

Еврокомиссия (ЕК) представила новые приоритетные направления программы «Восточное партнерство», которые касаются укрепления связи с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной, говорится в заявлении ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выдвинули предложение о долгосрочных политических целях «Восточного партнерства» на период после 2020 года», – передает ТАСС заявление ЕК.

Указывается, что эти цели направлены на расширение торговли, укрепление связей и углубление экономической интеграции с вышеназванными странами. Также ЕК собирается заниматься там укреплением демократических институтов, добиваться верховенства закона, устойчивости окружающей среды и климата, заниматься поддержкой цифровой трансформации и содействие справедливому и инклюзивному обществу.

ЕС и страны «Восточного партнерства», как утверждается, будут работать по новым приоритетным направлениям. Среди них – экологическая и цифровая трансформация и достижение экономических результатов.

«Они (партнеры по программе) работают на благо всех, в частности расширения возможностей трудоустройства для молодежи и содействия гендерному равенству», – говорится в документе.

ЕК ожидает, что страны – члены ЕС и государства – участники программы одобрят это предложение на совместном саммите в июне 2020 года.

«Восточное партнерство» – программа Евросоюза, которая была запущена в 2009 году, она направлена развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР.

В ноябре в Европарламенте предложили разработать долгосрочную стратегию по противодействию России, а также укрепить сотрудничество с членами «Восточного партнерства».



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