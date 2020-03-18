В автоконцерне Opel назвали стоимость новой версии Insignia

18.03.2020, 17:30, Разное

Как известно, новую версию Opel Insignia представили еще в прошлом году, в особенности, эксперты отметили нововведения в кузове. Теперь представители немецкого автоконцерна рассказали цену модернизированной модели, получившей более широкий диапазон двигателей.

Основные отличия Opel Insignia заключаются в пересмотренном дизайне фар, более широкой радиаторной решетке и слегка измененных бамперах. Помимо этого, разработчики заявили о наличии сборки GSi в увеличенном каталоге моторов. Базовая версия Grand Sport оснащается 1,4-литровым движком, генерирующим свыше 144 лошадиных сил, функцией климат-контроля, а также программами вроде Android Auto и Apple CarPlay. Стоимость машины составит более 36 500 долларов. Более эксклюзивное предложение содержит следующую версию: она получит 2,0-литровый 200-сильный мотор, функционирующий в паре с девятиступенчатой АКПП.

Самой мощной версией, безусловно, считается спортивная GSi с мощной 230-сильной установкой, работающей с девятидиапазонным «автоматом». Появятся и версии с дизельным мотором: 1,5-литровый на 122 лошадиные силы, а также 2,0-литровый 174-сильный двигатель с АКПП.