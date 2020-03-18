В Вологодской области завершена паспортизация воинских захоронений

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18.03.2020, 17:30, Новости дня

В Вологодской области закончена паспортизация воинских захоронений. Свыше 15 тыс. бойцов со всех стран бывшего СССР, захороненных в регионе, обрели собственные имена.

«В Вологодской области проводится большая работа по подготовке к празднованию 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Совместно с вологодскими поисковиками правительство области запустило большой проект, который имеет, скорее всего, федеральное значение и носит наименование «Возвращенные имена». Составлен большой каталог воинских захоронений на территории Вологодской области», – рассказал заместитель губернатора области Евгений Богомазов, передает «Звезда».

Уникальный проект «Возвращенные имена» будет презентован жителям региона. Силами Вологодской областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд» выверены в архивах имена и информация обо всех защитниках Отечества периода Великой Отечественной войны, которые упокоились в Вологодской земле. Из 15 тыс. 306 захороненных неизвестными остаются 349 человек, в основном поднятых в результате поисковых экспедиций на местах боев в Оште. Существует вероятность того, что некоторые из них значатся на родине без вести пропавшими.

На Вологодчине покоятся бойцы из разных регионов страны. Работа, которая проводится в преддверие 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, помогает семьям найти могилы своих родственников.

Проект «Возвращенные имена» подразумевает формирование реестра захороненных на Вологодчине бойцов. Он позволит поделиться методикой работы по этому направлению с представителями других регионов, а результатом работы проекта станет электронный реестр воинских захоронений, в котором будут содержаться данные о погибшем в годы Великой Отечественной войны в Вологодской области.

В апреле этого года планируется пригласить представителей регионов, и передать им реестры их земляков, которые захоронены в области, с указанием места и фото захоронения, а также направить сведения в страны ближнего зарубежья.

Сейчас завершается обработка материалов, которые представлены волонтерами проекта. 



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