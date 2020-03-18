Путин одобрил покупку правительством акций Сбербанка

18.03.2020, 17:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании одобрил закон о покупке правительством у Банка РФ 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Госдума приняла закон во втором чтении 12 марта.

Ранее сообщалось, что правительство намерено приобрести пакет ЦБ в Сбербанке за счет Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.