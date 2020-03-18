 

Бренд OnePlus обновил свой логотип

18.03.2020, 17:30, Разное

Китайский производитель OnePlus появился в 2013 году и с того времени работал под одним логотипом. Теперь компания приняла решение провести ребрендинг.
На первый взгляд кажется, что логотип OnePlus почти не изменился, но в действительности это не так. Например, стал другим шрифт и сам знак стал большего размера. Принимая во внимание все перемены, стоит отметить, что фирма из Китая выпустила новую эмблему, которая в существенной мере сберегла элементы, знакомые большей части потребителей электроники. Старый слоган Never Settle не поменялся, но приобрел иной облик.

В данное время презентованный логотип уже активно применяется на официальных сайтах компании, а вскоре он должен появиться на технологических продуктах, включая OnePlus 8 и 8 Pro, анонс которых должен пройти в апреле. По мнению сотрудников фирмы, обновленная эмблема сумела сохранить все памятные фрагменты бренда, которые пришлись по душе многочисленным клиентам, а также делает стиль сбалансированным. Новинка обязана поспособствовать более гибкому использованию и улучшенной узнаваемости гаджетов компании



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