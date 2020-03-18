Мнение: ВЦИОМ о воссоединении Крыма с Россией

18.03.2020, 17:23, Разное

К 6-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ВЦИОМ выпустил результаты опроса на тему отношения жителей полуострова в тем событиям по прошествии 6 лет. Они прямо скажем не сильно удивили.

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10204 – цинк (там же есть методика + обзор)

Ну а всех cевастопольцев и крымчан поздравляю с праздником возвращения домой.

Казалось бы было только вчера.