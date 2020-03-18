Мнение: ВЦИОМ о воссоединении Крыма с Россией
18.03.2020, 17:23, Разное
К 6-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ВЦИОМ выпустил результаты опроса на тему отношения жителей полуострова в тем событиям по прошествии 6 лет. Они прямо скажем не сильно удивили.
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10204 – цинк (там же есть методика + обзор)
Ну а всех cевастопольцев и крымчан поздравляю с праздником возвращения домой.
Казалось бы было только вчера.
Источник: Colonel Cassad
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