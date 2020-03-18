 

Что произошло за ночь 18 марта

18.03.2020, 17:20, Разное

Коротко.

  • Число зараженных коронавирусом в мире, по данным университета Хопкинса, приблизилось к 200 тысячам человек. За последние сутки его обнаружили уже во всех странах Европы и в каждом штате США. Евросоюз из-за пандемии вируса на 30 дней закрыл границы для иностранцев; Бельгия и Сербия ввели режим изоляции для своих жителей.

  • В РФ оперативный штаб правительства сообщал о 114 случаях, причем 56 из них в Москве, а уже десять человек заразились внутри страны. Многие московские рестораны с 18 марта приостановят обслуживание посетителей в своих залах и перейдут в режим доставки.

  • По этой причине премьер Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных, выяснил РБК. Для студентов, учащихся колледжей и военных пока что нужно только «обеспечить условия» для производства. Всем силовикам также рекомендовали отменить заграничные поездки.

  • СК возбудил уголовное дело после обстрела вертолета, доставлявшего топливо строителям мусорного полигона на Шиесе. Накануне днем неизвестные не менее шести раз выстрелили в него картечью: судно село удачно, никто не пострадал. Из-за этого к месту массово едут полицейские. Экоактивисты считают, что могла иметь место провокация: стрельбы они не слышали, а оружия в их лагере нет.

  • Накануне вечером на юге Москвы несколько десятков силовиков в масках пытались эвакуировать газель местных жителей, дежурящих на месте строительства Юго-Восточной хорды. Произошли небольшие столкновения, однако задержаний не было. После этого несколько экоактивистов обнаружили в своих почтовых ящиках повестки на допрос по делу о сломавшихся на стройке датчиках радиации.

    • Источник: Новая газета



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