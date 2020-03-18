 

Международная организация труда допустила рост безработицы из-за коронавируса

18.03.2020, 17:16, Новости дня

Число безработных в мире из-за ситуации с пандемией коронавируса может вырасти почти на 25 млн человек, говорится в докладе Международной организации труда.

«Экономический кризис и кризис занятости, вызванный пандемией заболевания COVID-19, может привести к росту глобальной безработицы почти на 25 млн человек», – передает ТАСС текст доклада МОТ.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки новым коронавирусом в мире заразились 11 тыс. 526 человек, умерли 475. Общее число заразившихся – 179 тыс. 112 человек, общее число случаев с летальным исходом – 7 тыс. 426.



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