Черногория одобрила вылет части россиян

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18.03.2020, 17:16, Новости дня

Власти Черногории одобрили вылет части россиян, которые находятся в этой стране из-за мер против коронавируса, сообщили в российском посольстве.

«Мы получили ноту МИД Черногории, который одобрил вылет части российских граждан в среду», – пояснили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Ранее Черногория дала принципиальное согласие на вывоз граждан РФ самолетами российских авиакомпаний.

До этого в Совфеде заявили, что власти Черногории по сути взяли российских граждан в заложники. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию критической.

До этого лоукостер «Победа» сообщил, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата – Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.



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