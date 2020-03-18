Сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер разыграл фанатов в ответ на критику его нового тату на лице

18.03.2020, 17:15, Разное

В современном мире, неотъемлемой частью которого стали социальные сети, бывает сложно понять, где правда, а где – вымысел или дополненная реальность. Маски в Instagram позволяют интернет-пользователям стать (конечно, виртуально) каким угодно животным, изменить черты лица или добавить на него разные надписи. Этим воспользовался 20-летний сын супермодели Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера – Пресли. В минувший вторник парень опубликовал в Instagram черно-белое фото и подписал его лишь одним словом:

Дальтоник.

Чуть больше 47 тысяч его подписчиков обратили внимание не только на его первую татуировку на лице – еще в феврале Пресли набил под правым глазом слово misunderstood (“неправильно понятый”), – но и на новый рисунок на левой щеке. Им оказался логотип бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers в виде пятиконечной звезды и букв LA.

В комментариях на Пресли обрушился новый шквал критики (первая тату поклонникам тоже не понравилась): фанаты писали, что он “сходит с ума” и “портит свое лицо”, а СМИ сразу же окрестили подобный шаг “криком о помощи”. Однако общественность оказалась не права. Спустя несколько часов Пресли опубликовал в сторис новый снимок, где от рисунка не осталось и следа, и написал, что это была не новая татуировка, а всего лишь фильтр. Также он дал отпор хейтерам, заявив, чтобы те не лезли в его жизнь:

Это был фильтр, ЛОЛ… Я не хочу быть милым. Черт возьми, вы не знаете меня, поэтому расслабьтесь. Я был бы рад постить сюда шикарную жизнь и прочее дерьмо, если бы захотел. Но я так не делаю, поэтому заткнитесь, пожалуйста, или я удалю свою страницу. Это напрягает меня.

Напомним, месяц назад ряд изданий со ссылкой на источники из окружения родных Пресли утверждали, что звездные родители искали для сына психотерапевта. Причиной тому были не только тату, но и проблемы с законом: чуть больше года назад полиция задержала его за езду в нетрезвом виде и лишила водительских прав. Тогда Пресли Гербер объяснил в сторис, что человек вправе менять свою внешность, как ему хочется:

Многие люди делают подтяжку лица, меняют пол, делают инъекции в губы и другие процедуры. Поэтому в наши дни обидно слышать, что люди начинают меня ненавидеть из-за того, что я делаю небольшую татуировку на лице.

А после Пресли и вовсе удалил со страницы все фотографии из тату-салона известного мастера в Нью-Йорке Jonboy. Но интернет все помнит.

Пресли Гербер и Jonboy