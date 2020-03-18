Apple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air

18.03.2020, 17:09, Разное

В разгар коронавируса американская корпорация Apple презентовала свою новую продукцию. Ею оказались ноутбук MacBook Air и iPad Pro, а также клавиатура.

В этот раз Apple не проводила стандартную презентацию новых аппаратов, просто обнародовав страницы новых гаджетов на своем официальном портале. Согласно имеющимся данным, iPad Pro создан из стекла и получил новый экран с более высокой яркостью, нежели прежняя модификация. Планшет обладает двумя камерами: обычная на 12 Мп и ультраширокая на 10 Мп. Датчики способны записывать видеоролики в 4K-разрешении.

Инженеры «яблочной» корпорации обновили также и процессор: чип A12Z Bionic, который опережает по мощности большую часть современных ноутбуков на мировом рынке. У iPad Pro присутствует датчик расстояния и света, применяемый также работниками NASA на экспедициях на Марсе. Стартовая стоимость данной разработки составляет 70 000 рублей.

Корпорация Apple выпустила модернизированный MacBook Air. У гаджета увеличился в два раза минимальный объем внутренней памяти (256 Гб), имеется новая клавиатура, на 80% возросла скорость обработки графики. Цена ноутбука составляет 90 000 рублей, но на территории РФ он пока не доступен.