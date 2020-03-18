В Москве на неопределенный срок закрыли мавзолей Ленина

18.03.2020, 17:09, Разное

Появилась информация о том, что мавзолей Ленина, расположенный в Москве на Красной площади, временно закрыт. Исторический объект приостановил работу в связи с проведением мероприятий профилактического характера.

О начале работ в помещении сообщают представители ФСО. Из-за их проведения мавзолей Ленина оказался закрыт. Его посещение ограничено с 17 марта. Кроме того, некрополь у Кремлёвской стены также окажется недоступен для посещения.

В настоящий момент не сообщается, как долго продлятся работы и не озвучили дату открытия объекта. Также нет информации, являются ли мероприятия запланированными. О характере работ также ничего не сообщается.