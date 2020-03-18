 

В Москве на неопределенный срок закрыли мавзолей Ленина

18.03.2020, 17:09, Разное

Появилась информация о том, что мавзолей Ленина, расположенный в Москве на Красной площади, временно закрыт. Исторический объект приостановил работу в связи с проведением мероприятий профилактического характера.
О начале работ в помещении сообщают представители ФСО. Из-за их проведения мавзолей Ленина оказался закрыт. Его посещение ограничено с 17 марта. Кроме того, некрополь у Кремлёвской стены также окажется недоступен для посещения.

В настоящий момент не сообщается, как долго продлятся работы и не озвучили дату открытия объекта. Также нет информации, являются ли мероприятия запланированными. О характере работ также ничего не сообщается.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Мнение: Кладовая для “цветов нации”

16.03 / В связи со спадом эпидемии COVID-19 Китай снимает ограничения мобильности граждан

14.02 / Неделя о блудном сыне: подготовка к Великому посту в 2020 году

19.02 / Рэпер Pop Smoke застрелен в возрасте 20 лет

21.02 / Медики назвали 8 типов вирусов-возбудителей герпеса у человека

13.03 / «Это больше не отпустит»: Мария Шукшина рассказала об отношении к детям с аутизмом

12.03 / Мнение: Новая команда

22.02 / Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице и рассказала об его клятве

04.02 / Мнение: Искушение американской нефтью: Белоруссия сделала первый шаг к Майдану

08.02 / Максим Фадеев презентовал песню «Гугуша» на русском языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска