В Москве на неопределенный срок закрыли мавзолей Ленина
18.03.2020, 17:09, Разное
Появилась информация о том, что мавзолей Ленина, расположенный в Москве на Красной площади, временно закрыт. Исторический объект приостановил работу в связи с проведением мероприятий профилактического характера.
О начале работ в помещении сообщают представители ФСО. Из-за их проведения мавзолей Ленина оказался закрыт. Его посещение ограничено с 17 марта. Кроме того, некрополь у Кремлёвской стены также окажется недоступен для посещения.
В настоящий момент не сообщается, как долго продлятся работы и не озвучили дату открытия объекта. Также нет информации, являются ли мероприятия запланированными. О характере работ также ничего не сообщается.
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