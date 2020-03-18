 

Канделаки возмутилась из-за отмены «Евровидения»

18.03.2020, 17:08, Новости дня

Генеральный продюсер «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки выразила недоумение в связи с отменой «Евровидения». По ее мнению, телевизионный конкурс следовало сохранить даже в период карантина.

«Искренне недоумеваю по поводу отмены «Евровидения». Нет, я не предлагаю собрать тысячи людей: работников сцены, зрителей и певцов, чтобы они перезаражали все друг друга в Роттердаме. Я считаю, что телевизионный конкурс – это то, что может и должно оставаться и продолжаться даже на период эпидемии карантина», – написала она в своем Telegram.

Она заметила, что все видео певцами уже записаны, их можно «просто прислать».

«Что же мешает их просто прислать, а мы с удовольствием посмотрим сами композиции, проголосуем и выберем Little Big? Более того, я считаю, что Little Big выбрали бы победителем не только мы, но и остальные страны, ведь именно наш коллектив рвет сейчас всех своим челленджем в Tik Tok», – сообщила Канделаки.

В то же время музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что «ничего страшного не произошло», передает РИА «Новости».

«Ничего страшного не произошло. Никаких потерь в человеческом плане нет. Но, конечно же, жалко ребят, которые настроились, записали песню. Да и шанс на победу в этом году был как никогда велик», – сказал Пригожин.

Ранее организаторы «Евровидения» заявили об отмене музыкального конкурса в 2020 году из-за коронавируса.

Евровидение должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big с песней «Uno».



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