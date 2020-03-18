Проведение мероприятий с участием более 50 человек запретили в Петербурге

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18.03.2020, 17:08, Новости дня

В Санкт-Петербурге запретили проведение мероприятий численностью свыше 50 человек в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, соответствующее распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

«Временно приостановить проведение в Санкт-Петербурге мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях с числом участников более 50 человек одновременно», – говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

По данным городского оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, в клинической инфекционной больнице им. Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Санкт- Петербурга и один из Ленинградской области. С признаками ОРВИ госпитализированы 303 пациента, за прошедшие сутки выписаны 26 пациентов. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет, информирует ТАСС.

Напомним, до 10 апреля в Москве и Подмосковье запрещаются любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек. Общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек.



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