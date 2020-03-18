Визит королевской четы Испании в США отложен из-за коронавируса

18.03.2020, 17:07, Новости дня

Государственный визит короля Испании Филиппа VI и королевы Летисии в Соединенные Штаты отложен, чтобы обе страны могли сосредоточить все внимание и ресурсы на борьбе с новым коронавирусом.

Как сообщается в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп с нетерпением ждут визита испанской королевской четы в ближайшем будущем.

«Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с Испанией и всеми европейскими партнерами, чтобы минимизировать последствия пандемии COVID-19», – говорится в заявлении.