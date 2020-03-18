 

Визит королевской четы Испании в США отложен из-за коронавируса

18.03.2020, 17:07, Новости дня

Государственный визит короля Испании Филиппа VI и королевы Летисии в Соединенные Штаты отложен, чтобы обе страны могли сосредоточить все внимание и ресурсы на борьбе с новым коронавирусом.

Как сообщается в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп с нетерпением ждут визита испанской королевской четы в ближайшем будущем.

«Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с Испанией и всеми европейскими партнерами, чтобы минимизировать последствия пандемии COVID-19», – говорится в заявлении.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Путин поддержал введение запрета на счета в иностранных банках для президентов и чиновников

25.02 / Трамп анонсировал сокращение числа военных в Афганистане

13.03 / Названы неготовые к низким ценам на нефть страны

16.02 / Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

10.03 / Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом

04.03 / Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки

17.03 / Судебные слушания по делу МН17 в Гааге решили не переносить

17.03 / Коронавирус подкосил Голливуд — «фабрика грёз» приостанавливает съёмки

10.02 / Загороднюк: В первом полугодии 2020 года у нас уже будут тестовые электронные военные билеты

25.02 / Не солдафон: личный фотограф Брежнева – о маршале Язове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска