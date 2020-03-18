Дипмиссия США в России сокращает объем консульских услуг

18.03.2020, 17:07, Новости дня

Дипмиссия США в России временно сокращает объем визовых услуг и ограничивает работу Отдела граждан США в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте миссии, с 18 марта 2020 г. посольство США в Москве, Генеральное консульство США в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине будут открыты только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями.

Госдепартамент США также временно приостанавливает работу Генерального консульства США во Владивостоке. «Данное решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан. Государственный департамент США надеется возобновить работу Генерального консульства США во Владивостоке, как только это позволит ситуация», – говорится в официальном заявлении на сайте генконсульства.

Граждане США, нуждающиеся в экстренной помощи, могут обратиться в посольство США в Москве или генконсульство в Екатеринбурге.

Проведение собеседований для получения визы США отменяется на ближайшее время. «Мы возобновим оказание визовых услуг, как только это будет возможно, но в настоящее время мы не может назвать конкретную дату», – говорится на сайте дипмиссии.