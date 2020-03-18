“Открытые медиа”: больных коронавирусом в Москве кормит компания, которую связывают с Пригожиным

18.03.2020, 17:04, Новости дня

Компания АВК, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, поставляет питание в городскую больницу №40 в Коммунарке, причем контракт с ней был заключен без конкурса. Об этом сообщают “Открытые медиа”, которые обнаружили соответствующий контракт на официальном сайте госзакупок.

Договор на “оказание услуг по организации готового питания в индивидуальных упаковках” с АВК был заключен 2 марта. Поставлять еду АВК должна в период с 5 марта по 5 июня 2020 года. Общая сумма контракта – 15 млн рублей. В договоре указан адрес доставки готовой еды: Москва, ул. Сосенский стан, д. 8. Именно по этому адресу находится больничный корпус, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус.

Контракт с компанией был заключен без конкурса, и АВК была единственным поставщиком. Такой способ, как сказано в конкурсной документации, был выбран из-за “аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера”, когда применение “иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно”. Один из пациентов больницы, который сейчас находится там с подозрением на коронавирус, подтвердил “Открытым медиа”, что получает питание именно от АВК.

Евгений Пригожин – бизнесмен из Петербурга, близкий к президенту Владимиру Путину. Долгое время его компании были поставщиком еды для банкетов в Кремле, однако затем он расширил сферу своих деловых интересов. Связанные с ним прямо или опосредованно компании занимаются:

поставками еды в детские сады и школы по всей России,

поставками еды в воинские части по всей России,

разработкой месторождений золота, нефти, газа и алмазов в нескольких странах Африки.

Также Пригожина связывают с несколькими частными военными компаниями, в том числе “ЧВК Вагнера”, чьи наемники участвовали в боевых действиях на Донбассе, в Сирии, Ливии, ЦАР и в других регионах.

Бизнесмен также возглавляет совет прокремлевской медиагруппы “Патриот”: в нее входят СМИ, известные по “фабрике троллей”.

О том, что АВК и Пригожин связаны, писали РБК, Baza и другие издания. АВК многократно принимала участие в тех же конкурсах на поставку продовольствия, что и другие компании Пригожина, в частности “Комбинат дошкольного питания” (КДП). По данным “Контур.Фокуса”, за 10 лет работы компания получила госконтракты на 19,9 млрд рублей. Всего связанные с Пригожиным компании выиграли с 2011 года в России госконтракты минимум на 209 млрд рублей.