Конкурс «Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса

18.03.2020, 16:04, Разное

Организаторы конкурса «Евровидение» отменили мероприятие из-за коронавируса. Его планировали провести с 12 по 16 мая в Роттердаме, а Россию на нем собиралась представить группа Little Big с песней «Uno».

Из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса под угрозой срыва оказались многочисленные мероприятия. Такие выставки, как E3 и популярные автосалоны. Теперь к ним присоединился музыкальный конкурс «Евровидение». Изначально организаторы раздумывали над отменой, но потом решили полностью отказаться от его проведения.

Из-за вспышки COVID-19 многие страны закрывают границы с соседями и вводят режимы ЧС, а также повышенной готовности. Продолжают ограничиваться или полностью останавливаются авиасообщения. В РФ до 1 мая ограничат въезд иностранных жителей без гражданства РФ.