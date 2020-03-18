В Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина, у которой подозревают коронавирус

18.03.2020, 17:03, Новости дня

17 марта в областной инфекционной больнице в Ивано-Франковске скончалась 56-летняя женщина, у которой подозревают коронавирус. Об этом 18 марта изданию Galka.if.ua сообщили в медучреждении.

Лабораторно у пациентки был подтвержден грипп типа А, но ее анализы отправили в Киев, чтобы проверить, не заразилась ли она коронавирусом. Результаты исследования ожидают до конца дня.

По данным издания, умершая за границу в последние недели не выезжала, поэтому в медучреждении сомневаются, что у нее, кроме гриппа, обнаружат коронавирус.

Сейчас в областной инфекционной больнице в Ивано-Франковске находятся 12 человек, которых проверяют на коронавирус.

Врио председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив рассказал на совещании 18 марта, что у женщины была высокая температура и сухой кашель, но 15 марта она отказалась от госпитализации.

“На следующий день ей стало хуже, началась одышка. Женщину забрали в больницу, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но жизнь спасти уже не смогли – вчера она умерла. У нее диагностировали грипп А и ишемическую болезнь сердца, также были осложнения в виде пневмонии. Вопрос, был ли у нее коронавирус, – в работе. Пока нет подтверждений, что она умерла от коронавируса”, – цитирует Федорива “Галицький кореспондент”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 18 марта, коронавирусом инфицировано 194 029 человек в более чем 160 странах, 7873 человека умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

По данным Минздрава, в течение 17 марта в Центр общественного здоровья поступил 41 образец с подозрением на заболевание COVID-19 (в том числе три – из Ивано-Франковска), их анализируют.