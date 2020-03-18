Россиян старше 60 лет призвали не ходить в магазины и не ездить в автобусах

18.03.2020, 17:03, Новости дня

Рестораны получили от Минпромторга рекомендации о том, как обезопасить себя и гостей в период пандемии коронавируса, пишут «Ведомости».

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для людей старше 60 лет, напомнив, что они находятся в группе особого риска в связи с распространением коронавируса.

Ведомство посоветовало им реже посещать общественные места, стараться не пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик, а также сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

Также Роспотребнадзор призвал людей старше 60 лет попросить близких или соцработников, чтобы они помогли им дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, приобретать продукты и необходимые товары.

Кроме того, рекомендуется не ходить в поликлинику, если пожилой человек почувствовал себя плохо – лучше вызывать врача на дом, пояснило ведомство.

Ранее стало известно, что рестораны получили от Минпромторга рекомендации о том, как обезопасить себя и гостей в период пандемии коронавируса. В частности, согласно предписаниям, гостей старше 60 лет администрация заведения должна уговаривать отказаться от посещения кафе или ресторана.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147. Из них 31 заболевание выявили в Москве. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 000 человек. В то же время количество смертей от COVID-19 перевалило за 8000. Около 100 тысяч российских туристов по всему миру не могут уехать на родину из-за ограничений, связанных с коронавирусом.