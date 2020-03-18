Минтруд пояснил получение оплаты больничных для россиян на карантине

18.03.2020, 17:01, Новости дня

Минтруд совместно с Фондом социального страхования впервые запустили оформления больничного дистанционно, без посещения врача. Электронный больничный (листок нетрудоспособности) имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Минтруд разъяснил получения оплачиваемых больничных листов при карантине. Фонд социального страхования с 20 марта выдает больничные в онлайн-режиме.

Россияне, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, могут оформить больничный на сайте. Заявление подается через сайт Фонда социального страхования: надо загрузить фото документов, подтверждающих выезд.

Заявление можно подать на себя и "на совместно проживающих работающих граждан".

Больничный по карантину оплачивается частями. Обычно гражданин РФ получает оплату после закрытия больничного, но с 20 марта для карантинных граждан "первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности".

В РФ зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки. Все заболевшие . россияне: 31 случай в Москве, один — в Томской области, один — в Новосибирской области.