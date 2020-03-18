 

Little Big не едут: коронавирус похоронил “Евровидение-2020”

18.03.2020, 16:54, Разное

Последний месяц организаторы “Евровидения” следили за ситуацией в мире и надеялись на лучший исход. Однако речь о спаде пандемии коронавируса не идет, поэтому было принято решение отказаться от проведения масштабного мероприятия в этом году. Информация от EBU появилась
на официальном сайте песенного конкурса.

Все участники уже были известны. Также делегации представили песни, которые должны были прозвучать в Роттердаме. Представлять Россию на европейской сцене собиралась группа Little Big. По мнению поклонников, композиция UNO, ставшая вирусной буквально за несколько дней, могла стать победной для коллектива. Но увы…

“Евровидение-2020” должно было состояться 12, 14 и 16 мая в Нидерландах. Песенный конкурс пройдет там же, но в следующем году. На него уже приглашены заявившиеся ранее участники. Однако в 2021-ом конкурсанты споют совсем другие песни.

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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision) 18 Мар 2020 в 6:25 PDT

На данный момент коронавирус выявили у 205 тысяч человек. Из них 82 тысячи – выздоровели. Смертность от COVID-19 составляет 4% от общего числа заразившихся.



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